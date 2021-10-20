ثوران بركان جبل «أسو» في اليابان

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ثار بركان جبل "أسو" في مقاطعة كوماموتو بجنوب غرب اليابان، صباح اليوم الأربعاء.

وأطلق البركان عمود رماد ضخم واستدعى وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير للمناطق الواقعة على بعد 2ر1 ميل من فوهة البركان، بحسب وكالة كيودو للأنباء.