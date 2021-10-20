خطاب تعاون بين الفاو ومؤسسة CDP الإيطالية للتمويل

وقعت مؤسسة "CDP" الإيطالية، خطاب تفاهم مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو، يمهد الطريق لتوطيد أواصر التعاون.

ويقر الاتفاق بالهدف المشترك المتمثل في إحداث تحوّل في النظم الغذائية والزراعية وتحقيق التنمية الريفية وصون الموارد الطبيعية، مع التركيز على زيادة الاستثمارات وتحسينها في المجالات التي تمس الحاجة إليها. ويتوخى فرصة فريدة للارتقاء بالاستثمار والابتكار مع تحقيق آثر أكبر بفضل أوجه التآزر المتاحة بين مؤسسة "CDP"، بفضل ما تمتلكه من مجموعة كبيرة من الأدوات المالية وشبكة واسعة من المؤسسات المالية، ومنظمة الأغذية والزراعة، بما تتمتع به من معارف وخبرات وتقدمه من دعم فني ومساعدة في مجال السياسات من خلال المكاتب الميدانية والمقر الرئيسي.

ويسعى هذا التعاون على وجه الخصوص إلى تعزيز التمويل لصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وشركات الأغذية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، باستخدام التمويل المختلط لدعم زيادة الاستثمار الخاص في النظم الغذائية والزراعية المستدامة، والآفاق لصياغة وتنفيذ مشاريع مشتركة يمولها الصندوق الأخضر للمناخ. ومن بين المجالات الواعدة الأخرى، ثمة التحالف من أجل الغذاء الذي تدعمه إيطاليا وتستضيفه منظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة العمل يدًا بيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، مع التركيز على الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلقان.

جدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة ومؤسسة "CDP" قد بدأتا منذ فترة حوارًا بينهما، واتفقتا على أن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين تتيح فرصة فريدة لتوطيد الروابط بينهما، وأشارتا إلى أن قضايا سلامة الأغذية والتنمية الريفية والشمول المالي هي مجالات تحظى باهتمام خاص.