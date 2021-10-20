الفاو: إطلاق الخارطة العالمية لأنواع التربة المتأثرة بالملوحة خلال مؤتمر افتراضي

أطلقت اليوم الأربعاء، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الخارطة العالمية لأنواع التربة المتأثرة بالملوحة بوصفها أداة رئيسية لوقف التملّح وتعزيز الإنتاجية.



وتم إطلاق الخارطة في يوم افتتاح الندوة العالمية حول أنواع التربة المتأثرة بالملوحة وهو مؤتمر افتراضي يمتد على ثلاثة أيام. وقد أتّم أكثر من 000 5 خبير عملية التسجيل للمشاركة في هذا الحدث الذي شاركت في تنظيمه المنظمة ويمتد حتى 22 أكتوبر.



وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، خلال حفل افتتاح الندوة "يجدر بنا البحث عن سبل مبتكرة لتحويل نظمنا الزراعية والغذائية لكي تكون أكثر كفاءة وأكثر شمولاً وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة".

وقال تقرير للمنظمة، تلقت "الشروق" نسخة منه، إنه إذا كانت المياه مصدر الحياة، فإنّ التربة هي أمّ كل المخلوقات. وتعدّ التربة السليمة شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتشكل الأساس للفضائل الأربع للمنظمة - إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.



وأضاف يمكن للتربة أن تتأثر بالملوحة بسرعة لأسباب عدة: بفعل سوء إدارتها من جانب الإنسان، أو الاستخدام المفرط أو غير المناسب للأسمدة، أو إزالة الغابات، أو ارتفاع مستويات البحار، أو منسوب المياه الضحلة ما يؤثر على الجذور، أو تسرّب مياه البحار إلى المياه الجوفية التي تستخدم في ما بعد للريّ. كما تزداد التحديات بفعل تغير المناخ حيث تشير النماذج إلى أنّ الأراضي الجافة في العالم قد تتسع بنسبة تصل إلى 23 في المائة - خاصة في البلدان النامية - مع حلول نهاية القرن الحالي.



وأنواع التربة المتأثرة بالملوحة (وهي عبارة تصف أنواع التربة المالحة والصودية والمالحة الصودية) بفعل الإنسان أقلّ خصوبة وإنتاجية وتشكل بالتالي تهديدًا على مكافحة الجوع والفقر في العالم. كما أنها تخفّض جودة المياه والتنوع البيولوجي للتربة بموازاة زيادة تآكل التربة.