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عزز يوفنتوس الإيطالي صدارته للمجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه في الدقائق الأخيرة على مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة، والتي شهدت فوز كبير لتشيلسي الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي 4 / صفر.

وسجل السويدي ديان كولوسيفسكي هدف المباراة الوحيد للفريق الإيطالي في الدقيقة 86.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد زينيت عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، اكتسح تشيلسي الإنجليزي ضيفه مالمو السويدي 4 / صفر.

وتقدم الدنماركي أندرياس كريستنسين بالهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف الإيطالي جورجينو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 48 أضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث، قبل أن يعود جورجينو ويضيف الهدف الرابع من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 57.

ورفع تشيلسي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بينما يظل مالمو بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.