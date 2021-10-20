روسيا تعتزم إرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

أكد السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وأضاف جيرنوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "نعمل على ذلك وسنصدر إعلانا بمجرد الاتفاق على موعد".

وأوضح أن هذا لا يعتمد بأي حال من الأحوال على مشاورات (صيغة موسكو) بشأن أفغانستان والمقرر انطلاقها في وقت لاحق من اليوم.

وردا على سؤال عما إذا كان من المخطط مناقشة الاعتراف بحركة طالبان خلال مشاورات "صيغة موسكو"، أوضح السفير الروسي أنه "من السابق لأوانه الحديث" عن ذلك.