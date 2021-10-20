تحرير 193 محضرا وإعدام 1096 كيلو أغذية فاسدة بجنوب سيناء

كثفت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية بكافة المدن، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، مدير الطب الوقائي ووكيل مديرية الصحة، والدكتور أيمن الشناوى، مدير إدارة مراقبة الأغذية، بناءً على تعليمات الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة.

وجرى خلال الحملات المرور على 185 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام 1096 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة، وإعدام 508 لترات مشروبات منتهية الصلاحية، وتحرير 193 محضرًا، بينها 72 محضر نظافة، و115 محضر عدم وجود شهادات صحية، و6 محاضر أخرى متنوعة.

وتم تحرير محضر غلق إداري لمنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.