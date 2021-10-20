الكويت تعلن العودة إلى الحياة الطبيعية والتحرر من قيود كورونا

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، العودة إلى الحياة الطبيعية، والتحرر من القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.



ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إعلان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، عودة الحياة الطبيعية الحذرة، ودخول الكويت للمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية.



وفي آخر إحصائيات إصابات كورونا أمس، لم تسجل الكويت أية وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وسجلت 32 إصابة جديدة فقط من إجمالي 16397 مسحة جديدة، بنسبة 0.2%



وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في الكويت 412403 إصابات، والوفيات 2458 حالة وفاة، ويصل عدد الحالات النشطة حاليا 538 حالة منها 24 حالة في المستشفيات.