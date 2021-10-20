قررت بلدية أم الفحم في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، الإضراب العام والشامل غدا الخميس، احتجاجا على مقتل شابين في أقل من 24 ساعة ووصول عدد القتلى في المجتمع العربي إلى أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام الجاري.

جاء قرار البلدية بعد أن عقدت جلسة طارئة بحثت فيها سبل التصدي لجرائم القتل في ثالث أكبر مدينة عربية في إسرائيل بعد الناصرة ورهط.

وأوضحت بلدية أم الفحم، في بيان صادر عنها، أن الإضراب يشمل المحلات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس، باستثناء التعليم الخاص، داعية أهالي المدينة العربية إلى الالتزام به.

ودعت البلدية أئمة وخطباء المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الأوضاع التي تمر بها المدينة، وتغليب لغة الحوار والنقاش والعفو والصفح والتسامح بين الناس، كذلك دعا إلى وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة السبت المقبل، وتوجهت البلدية في بيانها لأهل الخير والإصلاح أيضا لأخذ دورهم في الإصلاح بين الأطراف المتخاصمة.

وقد لقى الشاب عمرو محمد أبو عزيز أبو مقلد جبارين (21 عاما) مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة أم الفحم، فيما أصيب شاب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة.

وهذه جريمة القتل الثانية التي تُسجل في أم الفحم، في غضون 24 ساعة، إذ قُتل الشاب خليل محمد حمد أبو جعو (25 عاما) رميا بالرصاص صباح أمس، الثلاثاء.

يُذكر أنه تم تسجيل 8 جرائم قتل في مدينة أم الفحم منذ مطلع العام الجاري دون أن تفك الشرطة رموز الجرائم.