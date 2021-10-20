الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري يبحث مع مسؤول أمريكي القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، مع رئيس عمليات المعلومات في القيادة المركزية الأمريكية العقيد أندرو ويسكمان والوفد المرافق له، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء، بمقر التحالف بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، حيث استعرض شرح مفصل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي والعسكري ومحاربة تمويل الإرهاب)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف.