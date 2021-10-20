روسيا تدين تفجير الحافلة العسكرية السورية: يستهدف عرقلة جهود تحقيق تسوية سياسية

عبّرت روسيا، عن إدانتها لـ"الهجوم الإرهابي" الذي استهدف حافلة كانت تقل عسكريين سوريين في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة آخرين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، بيانًا لوزارة الخارجية الروسية، قالت فيه: "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الدنيئ، ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان: "إننا نعتبر هذه الجريمة الدموية بمثابة تحد صارخ هدفه التشكيك في قدرة سلطات الجمهورية العربية السورية على ضمان أمن العاصمة، وهو استفزاز لإثارة العنف، وعرقلة جهود تحقيق تسوية سياسية في سوريا".

ورجحت أن يكون تزامن هذا الحادث مع استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لعملها في جنيف، ليس من باب الصدفة، على حد تعبير الخارجية الروسية.

وجددت تأكيد موسكو على "أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة التهديد الإرهابي العالمي على الأسس القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك إقامة تعاون في هذا المجال مع حكومة الجمهورية العربية السورية".

ووقع صباح اليوم، تفجير استهدف حافلة تابعة للجيش السوري في العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا فيما أصيب آخرون.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" (حكومية) عن مصدر عسكري القول: "تعرضت حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر الرئيس لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة"، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا وعدد من الجرحى