سكرتير عام الأقصر يعاين 5 مواقع لإنشاء مجمعات زراعية بقرى إسنا

أجرى محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة تفقد خلالها عددًا من المواقع المقترحة لإنشاء مجمعات للخدمات الزراعية بقرى مركز إسنا.

وتضمنت الجولة معاينة 5 مواقع مقترحة لإنشاء مجمعات خدمات زراعية بقرى أصفون والنجوع، توماس، النمسا، وكومير، ليصبح بذلك إجمالي عدد المجمعات الزراعية بمركز إسنا 9 مجمعات زراعية.

ووجه السكرتير العام، بتسليم المواقع خالية من أي معوقات لجهاز التعمير للبدء في العمل، وباستبدال خط كهربائي هوائي قدرة 33 كيلو فولت بقرية كومير إلى كابلات أرضية يمر أعلى مخازن الجمعية الزراعية بالقرية وعمل المقايسة الفنية اللازمة لإدراجه ضمن خطة الكهرباء بمشروعات مبادرة حياة كريمة.

يذكر أنه جارٍ العمل على قدم وساق في إنشاء 4 مراكز خدمات زراعية بمجالس قروية الشغب، الدير، الحلة، والكيمان، وسيضم كل مركز جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والأنشطة المختلفة المرتبطة بها مثل "وحدة بيطرية، جمعية تعاونية زراعية، مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد زراعي على مساحة 530 مترًا".