البيت الأبيض يبدأ توزيع لقاحات كورونا للأطفال انتظارا لموافقة إدارة الغذاء والدواء

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توزيع اللقاحات المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا في أقرب وقت الأسبوع المقبل،ترقبا لإعطاء الجرعات في الأسبوع التالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فريق الاستجابة لكوفيد-19 التابع للرئيس بايدن سيقدم إيجازا صحفيا اليوم الأربعاء لطرح تفاصيل خطتهم لتطعيم الأطفال الصغار، وهي خطوة مهمة طال انتظارها ولكنها معقدة لوجستيا، حيث يمكن أن يتوقف نجاحه على جهود مقاومة تردد الوالدين.

وستبدأ عملية شحن لقاحات فايزر/بيونتك بعد الحصول على تصريح إدارة الغذاء والدواء، والذي قد يأتي الأسبوع المقبل. سيسمح ذلك بوصول اللقاحات إلى مكاتب الأطباء بحيث يمكن إعطاؤها بمجرد الموافقة عليها من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.