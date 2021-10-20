تركيا: تقرير المفوضية الأوروبية بشأننا يتسم بازدواجية معايير

انتقدت وزارة الخارجية تركيا تقرير المفوضية الأوروبية بشأنها، قائلة إنه "أغفل التزامات الاتحاد الأوروبي" تجاهها باعتبارها دولة مرشحة لنيل العضوية، "واتسم بازدواجية معايير" مجددا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية مساء أمس الثلاثاء تعقيبا على تقرير المفوضية، الذي صدر في إطار تقاريرها السنوية بشأن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأعربت الوزارة عن رفضها لما تضمنه التقرير من "آراء مجحفة بشأن مكافحة تركيا للإرهاب".

ولفتت إلى أنه بالرغم من دعوات تركيا لتحديث اتفاق 18 آذار/مارس 2016 بكافة أبعاده، فإن التقرير تناول فقط جانب الهجرة من الاتفاق (الجوانب الأخرى تتعلق بقضايا مثل إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك).

وأشارت إلى أنه رغم إشادة التقرير بجهود تركيا فيما يخص ملف المهاجرين غير النظاميين إلا أنه لم يتطرق إلى مسؤوليات الاتحاد.

وأكدت أنه لا يمكن القبول برغبة الاتحاد في تطوير علاقات قائمة على مصالح آنية مع تركيا في مجالات معينة، "تخدم مصالح الجانب الأوروبي فقط".

وشددت على مواصلة التمسك بخيارها الاستراتيجي الرامي لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى عدم النظر إلى تركيا "من منظور المصلحة الآنية"، ومراعاة المصالح المشتركة العامة بين الجانبين، باعتبارها دولة مرشحة مفاوضة للانضمام إلى الاتحاد، والوفاء بتعهداته، مؤكدة أن ذلك سيكون "لمصلحة الجميع".

وتضمن تقرير المفوضية الأوروبية الذي صدر الثلاثاء، انتقادات لتركيا في مواضيع مثل الديمقراطية، والحقوق الأساسية، والقضاء، على غرار تقارير أعوام سابقة، في حين احتوى عبارات إيجابية بشأن مواضيع مثل سياسات الهجرة والاقتصاد والمناخ.