أتلتيكو مدريد يعلن عن تفاقم إصابة ماركوس لورينتي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم تفاقم إصابة لاعبه ماركوس لورينتي في الفخذ خلال مشاركته في المباراة التي خسرها الفريق أمام ليفربول الإنجليزي 2 / 3 أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وأنه يجرى تقييم حالة الإصابة.

وكان لورينتي /26 عاما/ قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على برشلونة 2 / صفر في الثاني من أكتوبر الجاري، واضطر للانسحاب من المشاركة مع المنتخب الإسباني في تصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

ولم يستعد لورينتي بياقته بالشكل الكافي للمشاركة أساسيا في مباراة أمس أمام ليفربول، لكنه شارك من مقعد البدلاء قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وخرج لورينتي قبل نهاية المباراة بسبب الإصابة، والآن قد يواجه فترة غياب أخرى عن الملاعب.

وذكر نادي أتلتيكو مدريد في بيان نشره بموقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء :"ماركوس لورينتي تعرض لانتكاسة في الإصابة العضلية التي كان يعاني منها في الفخذ الأيمن."

وأضاف :"اللاعب خضع للفحوص في عيادة جامعة نافارا، وتبين أن أثر الجرح الناجم عن إصابته السابقة قد فتحت بشكل جزئي."

وتابع النادي :"في نهاية مباراة يوم الثلاثاء أمام ليفربول، كشف اللاعب لأفراد الطاقم الطبي للنادي عن عدم ارتياح وألم في نفس الموضع الذي أصيب فيه."

وأضاف النادي :"سيبدأ اليوم العلاج الطبي والعلاج الطبيعي وسيبدأ قريبا مرحلة إعادة التأهيل. وعودته للمنافسات تعتمد على تقييم حالته."

وشارك لورينتي في جميع المباريات الـ11 التي خاضها أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي حتى الآن، وقد شارك ضمن التشكيل الأساسي في جميع المواجهات قبل مباراة أمس أمام ليفربول.

ويتأهب أتلتيكو مدريد، الذي يدربه دييجو سيميوني، لمواجهة ريال سوسييداد متصدر الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، ثم يلتقي ليفانتي بعدها بأربعة أيام.