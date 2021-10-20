يطرح المطرب محمد شاهين، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة "ملكة جمال الناس"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع معتز رضا، ميكس وماستر ماهر صلاح.

وطرح شاهين أخيرا كليب أغنيته الجديدة "100 هزة"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان احمد ابو زيد، وتوزيع زووم، والكليب إخراج عادل سرحان.

يذكر أن شاهين طرح ألبومه الأول " ده اللي جاي" العام الماضي، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامة عبدالهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب.