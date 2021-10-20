 اليوم.. محمد شاهين يطرح أغنيته الجديدة ملكة جمال الناس - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. محمد شاهين يطرح أغنيته الجديدة ملكة جمال الناس

محمد شاهين
محمد شاهين
إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 5:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 5:08 م

يطرح المطرب محمد شاهين، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة "ملكة جمال الناس"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع معتز رضا، ميكس وماستر ماهر صلاح.

وطرح شاهين أخيرا كليب أغنيته الجديدة "100 هزة"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان احمد ابو زيد، وتوزيع زووم، والكليب إخراج عادل سرحان.

يذكر أن شاهين طرح ألبومه الأول " ده اللي جاي" العام الماضي، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامة عبدالهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك