إدانة طبيب ألماني في سويسرا بتهمة انتهاك حرمة مريضة له

أدين طبيب ألماني في سويسرا بتهمة انتهاك حرمة مريضة له وتم فرض حظر ممارسة المهنة بحقه.

وحسب صحيفة الدعوى، فإن الطبيب/51 عاما/ قام بفحص المنطقة الحساسة للمريضة/18 عاما/ رغم أنها ذهبت إليه للشكوى من أعراض برد.

وأكدت محكمة استئناف في زيورخ اليوم الأربعاء إدانة الطبيب "بانتهاك حرمة" المريضة، وقضت بسجنه 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ ودفع تعويض بقيمة 1500فرانك (1400 يورو) للمريضة.

ويمكن للطبيب الاستئناف على الحكم أمام المحكمة السويسرية الاتحادية.

وأمام محكمة الاستئناف في زيورخ، نفى الطبيب انتهاك حرمة المريضة، وأوضح أن المريضة عندما حضرت إلى مركز طبي في مقاطعة زيورخ في أكتوبر 2019، أراد أن يفحصها لاستيضاح شكاوى سابقة واستبعاد احتمال وجود حمل خارج الرحم أو إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

في المقابل، قالت ممثلة الادعاء إن هذا التوضيح من جانب المتهم لا يمكن تصديقه نظرا لانه لم يوثق في سجلات المريضة إجراء فحص في المنطقة الحساسة.