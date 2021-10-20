أكدت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد بشكل كبير اليوم سببه عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخليا حيث يحدده مصرف لبنان وفق منصة صيرفة التابعة له بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي.

وأضافت الوزارة أنها تتفهم المعاناة التي يعيشها المواطنون من جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار مما ينعكس سلباً على الدورة الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين.

وأوضحت أنها ليست الجهة المتحكمة بالأسعار معتبرة أن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار ومنها عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخليا، وزيادة أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعا على السعر المحلي أيضاً بالإضافة إلى احتساب التكاليف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها.

وشددت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الأشغال والنقل تحديداً لتأمين نقل مشترك منظم ومريح للمواطنين مع إمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام.

كان مصرف لبنان المركزي قد أعلن أن متوسط سعر الصرف على منصة صيرفة بلغ 17500 ليرة لكل دولار فيما بلغ متوسط سعر الصرف في السوق 20400 ليرة للدولار.