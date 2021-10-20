أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، السماح للركاب بتغيير تذاكر الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة مجاناً ودون رسوم، حتى 15 ديسمبر المقبل إلى الوجهة نفسها أو غيرها.

وعلقت السلطات المغربية الرحلات مع المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا بسبب ظهور متحور جديد لجائحة "كورونا".

وأضافت الشركة، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يمكن للمسافرين استرداد المبلغ عن طريق قسيمة سفر صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها، وكذلك استردادها في نهاية صلاحيتها نقداً عند الطلب، على أساس أن الاسترداد نقداً ممكن فقط في مراكز البيع نفسها التي أصدرت التذكرة الأصلية.