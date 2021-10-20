مشاركة تاريخية تنتظر رونالدو ضد أتلانتا

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع رقم تاريخي بقميص مانشستر يونايتد عندما يشارك في مباراة فريقه مساء اليوم الأربعاء ضد أتلانتا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو الذي يشارك في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم حسبما أعلن النرويجي أولي جونار سولسكاير، سيدون المشاركة رقم 300 له مع اليونايتد بجميع البطولات.

وفي 299 مباراة بقميص الشياطين الحمر، سجل رونالدو 123 هدفا وصنع 69 أخرى بينما حصل على 39 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين، بإجمالي دقائق 22897 دقيقة سواء في فترته الأولى أو مع بداية الحقبة الثانية له مع مانشستر.

يذكر أن يونايتد يحتل وصافة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد على فياريال وخسارة من يانج بويز.