مركز استثمار الفاو يراجع طلبات القطاع الخاص لمشروعات قيمتها 300 مليون يورو

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور شو دونيو، إن مركز الاستثمار التابع للمنظمة راجع أكثر من 70 من الاقتراحات تمثل حوالي 300 مليون يورو من التمويل المحتمل للقطاع الخاص.

وأضاف أن المنظمة تتعاون منذ زمن طويل مع بنوك التنمية العامة، وهي تعتبر أعرق شريك للبنك الدولي، وتعمل بشكل وثيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومع المؤسسات الوطنية كذلك، مزودة إياها بما يلزم من دعم لتحسين حافظات القروض الزراعية الخاصة بها، كمًا ونوعًا. وفي عام 2020، دعمت المنظمة تصميم 38 برنامجًا كبيرًا تتجاوز قيمتها 6.6 مليارات دولار أمريكي، ونفذت 7 مشاريع تفوق قيمتها 337 مليون دولار أمريكي وافق عليها مجلس الصندوق الأخضر للمناخ.

وقال شو، إن كل هذا يتطلب استثمارات كبيرة ومسؤولة، مشددًا على أن ثمة تدخلات عديدة منخفضة الكلفة وعالية التأثير، يمكن أن تساعد مئات الملايين من الناس على الخروج من دائرة الجوع.

وأوضح المدير العام للمنظمة، أهمية إيجاد مشاريع قابلة للتمويل لتسخير قوة التوسع التي تتمتع بها بنوك التنمية العامة، وإن المعرفة الاحترافية هي أول أداة للتخلص من المخاطر.

جاء ذلك في قمة "التمويل المشترك" الثانية التي عقدت في روما واستضافتها مؤسسة "Cassa Depositi e Prestit (CDP)" الإيطالية التي تعود ملكيتها للدولة، وتستمر يومين بدءا من أمس الثلاثاء.