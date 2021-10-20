36 مليون جنيه لإنارة 15 تجمعا بدويا وتطوير شبكة الكهرباء بمدينة أبوزنيمة

قال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إنه جاري القضاء على مشكلة الكهرباء بالوديان والتجمعات البدوية التابعة للمدينة بشكل نهائي، وتطوير شبكة الكهرباء بالمدينة بتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري خلال أيام إطلاق التيار الكهربائي المستمر لعدد 15 تجمع تابعيين لقرية الرملة، بتكلفة تصل إلى 33 مليون جنيه، تنفيذ وتمويل جهاز تعمير سيناء.



وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه جاري إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالمدينة، بعقب تعرض بعضها للتدمير خلال السيول التي ضربت المدينة في موسم السيول الماضي، وتتضمن تركيب 322 عامودا كهربائيا، بواقع 116 عامودا جديدا، وتجديد وإحلال 206 أعمدة بكل مشتملاتهم، وتصل تكلفة تطوير شبكة الكهرباء بالمدينة إلى نحو 3 ملايين جنيه.



وأشار إلى أنه جرى رصد 33 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة، التي تتضمن تطوير شبكة الكهرباء، وتجميل وتطوير الطرق، وتطوير مبنى الحماية المدنية بعد تعرضه للتدمير جراء السيول، وتركيب خزان بسعة 50 طنا به، وتطوير مبنى الوحدة المحلية للمدينة.



وأضاف أنه جاري تطوير طريق الكورنيش بطول 1.5 كيلو، بعد تدمير أجزاء منه جراء السيول الماضية، ومن المقرر أن يجري تدبيش جوانبه لحمايته من السيول، وتطوير الطريق المؤدي إلى المزرعة النموذجية التي جرى إقامتها في تجمع "السيح" تمهيدًا لافتتاحها، وتضم 3 أحواض سمكية، و400 نخلة من النخيل البارحي، وعدد من الصوب الزراعية بتكلفة 30 مليون جنيه، تمويل وزارة التخطيط وجهاز تعمير سيناء.