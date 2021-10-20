 الصين: إغلاق موقع كهوف موقاو المدرج على قائمة التراث العالمي للسيطرة على كورونا - بوابة الشروق
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الصين: إغلاق موقع كهوف موقاو المدرج على قائمة التراث العالمي للسيطرة على كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 10:57 ص

قررت الصين، اليوم الأربعاء، إغلاق 3 كهوف شهيرة، بما فيها موقع كهوف "موقاو" المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بشكل مؤقت، في مقاطعة قانسو شمال غربي البلاد، وسط تعزيز السلطات المحلية تدابير للسيطرة على وباء "كوفيد-19" لحين إشعار آخر.

وذكرت أكاديمية دونهوانج المسؤولة عن إدارة كهوف موقاو - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن هذه الإجراءات جاءت بعد أن سافر أشخاص تأكدت إصابتهم بـ"كوفيد-19" قادمين من مقاطعات أخرى إلى مدن جيوتشيوان وجيايويقوان وتشانجيه في وقت سابق.

وحتى أمس الثلاثاء، سجلت مقاطعة قانسو 4 حالات محلية العدوى بكوفيد-19 وحالتين دون أعراض، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة في المقاطعة، ودفعت العدوى الجديدة السلطات إلى إغلاق أكثر من 40 مقصدا سياحيا بشكل مؤقت في مدن لانتشو وجيايويقوان وتشانغيه اعتبارا من أمس الأول.

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