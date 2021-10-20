سقط أكثر من 50 شخصا بين قتيل وجريح في قصف شنته قوات حكومية سورية على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي اليوم الأربعاء.

وقال مصدر في الدفاع المدني، التابع للمعارضة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"قتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح أغلبهم من النساء والأطفال"، وأضاف أن هناك سبع إصابات في حالة حرجة، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى.

وذكر المصدر أن "القصف المدفعي العشوائي على مدينة أريحا استهدف السوق الرئيسية ومنطقة تجمع المدارس، وخلق حالة من الذعر بين الأهالي لتزامنه مع توجه التلاميذ إلى مدارسهم".

من جانبه، قال فريق منسقي استجابة سورية العامل في مناطق سيطرة المعارضة إن " قوات النظام السوري أقدمت صباح اليوم على ارتكاب مجزرة جديدة بحق السكان المدنيين في مدينة أريحا، مستهدفة السوق الشعبية في المدينة ومحيط عدد من المدارس".

وقال قائد عسكري في "الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة لـ"الجيش السوري الحر" المعارض، لـ (د.ب.أ)، إن "فوج المدفعية في الجبهة الوطنية استهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها بريف إدلب ردا على مجزرة أريحا".

ويأتي القصف المدفعي على مناطق ريف إدلب بالتزامن مع حشد للقوات الحكومية السورية إلى خطوط التماس في محافظتي حلب وإدلب، في ظل تصعيد من قبل الإعلام الحكومي حول بدء معركة قريبا في إدلب، تزامنا مع التلويح التركي بقرب عمل عسكري في شمال سورية يستهدف مناطق للمسلحين الأكراد.