أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، عودة الحياة الطبيعية الحذرة في الكويت، ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا للمحصنين.

وقال رئيس الوزراء الكويتي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ - " نحن اليوم أمام مسئولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة)، كان قد بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر".

وتقدم بالشكر الجزيل للجيش الأبيض الذي كان ولا يزال خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والأوبئة، واستذكر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم ثمنا ليبقى الوطن شامخا في مواجهة الوباء، والمحافظة على سلامة أبنائه وبناته ليسطروا بذلك أروع نماذج التضحية الوطنية والمسؤولية الإنسانية.