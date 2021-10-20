مؤسسة جيتس تدعم الدول الفقيرة بـ120 مليون دولار

أعلنت مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" عن عزمها دعم البلدان الفقيرة بـ120 مليون دولار لتسريع وصول عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا إليها.

وأفادت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تخصيص التمويل بناء على المشاورات مع الشركاء، وسيدعم المبلغ مجموعة الأنشطة المطلوبة لتطوير وتصنيع إصدارات عامة من الدواء، الذي تقوم شركة "ميرك اند كو" بتطويره بالتعاون مع "Ridgeback Biotherapeutics"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويبرز هذا الالتزام جهود المؤسسة المستمرة، بما في ذلك تمويل سابق بلغ 1.9 مليار دولار، منذ بداية الوباء لزيادة وصول لقاحات وعلاجات واختبارات فيروس كورونا، من خلال دعم البحث والتطوير والعمل التنظيمي والتصنيع المعرض للخطر وتسليم المنتجات.