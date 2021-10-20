الجونة يعلن انتقال لاعبه إلى مونتريال الكندي بشكل نهائي

أعلن نادي الجونة انتقال أحمد حمدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى مونتريال الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي بشكل نهائي.

وكتب الجونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحمد حمدي ينتقل لنادي مونتريال بشكل نهائي … نشكر لاعبنا على كل ما قدمه للنادي ونتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة».

ولعب أحمد حمدي، في الموسم الماضي لفريق مونتريال على سبيل الإعارة، وظهر اللاعب بمستوى مميز مع الفريق، وهو ما جعل مسؤولي النادي يقررون شراءه بشكل نهائي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا لعب مع فريق مونتريال 19 مباراة في الدوري الأمريكي، أحرز خلالها هدفين.