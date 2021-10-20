 وزير الداخلية الليبي يبحث مع مسؤولين أممين سبل تأمين الانتخابات المقررة في ديسمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية الليبي يبحث مع مسؤولين أممين سبل تأمين الانتخابات المقررة في ديسمبر

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 4:40 م

بحث وزير الداخلية الليبي خالد مازن، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام روز كاري دي كارلو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، الاستعدادات والجاهزية لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر القادم.

وأكد وزير الداخلية الليبي في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية الليبية تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بصورة إنسانية، ووفق حماية حقوق الإنسان وصون كرامته وعدم الإساءة له.

وتطرق الوزير الليبي إلى مقترحات الدول والتعامل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة استئناف الرحلات الجوية للمهاجرين للعودة الطوعية لبلدانهم، مشيرا إلى إمكانية وضع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين لتسهيل إجراءات طالبي اللجوء.

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