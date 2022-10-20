مقتل ابن مسؤول أمني يمني سابق في انفجار بمحافظة شبوة

قتل ابن مدير أمن محافظة شبوة اليمنية الأسبق، مبارك ذيبان، اليوم الخميس، في انفجار وسط المدينة.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ابن مدير أمن محافظة شبوة الأسبق، العميد عوض ذيبان، قتل، وأصيب ابن شقيقه، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في حي النصب، وسط مدينة عتق، عاصمة المحافظة، شرقي البلاد.

وأضاف المصدر أن الانفجار استهدف دورية عسكرية تابعة للعميد عوض، مؤكداً نجاته من محاولة الاغتيال، "حيث كان ابنه من يقود الدورية".

وتولى العميد عوض، إدارة أمن محافظة شبوة منذ عام 2012 حتى عام 2015.