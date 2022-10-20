إيطاليا تسجل 41 ألفا و703 إصابات جديدة بكورونا و81 وفاة

سجلت إيطاليا 41 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 23 مليونا و214 ألفا و73، والوفيات إلى 178 ألفا و275.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 141 مليونا و351 ألفا و945 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.