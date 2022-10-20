قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وبأكثر من التوقعات، مشيرا إلى نهاية سلسلة التخفيضات التي دفعت السياسة النقدية فائقة المرونة إلى مستويات جديدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي صاحب كافوسيجولو خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 5ر1 نقطة مئوية إلى 5ر10%، رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 83% سنويا.

وقالت اللجنة إنها ستدرس اتخاذ خطوة مماثلة في اجتماعه التالي وإنهاء دورة خفض الفائدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أغلب التحليلات توقعت خفضا للفائدة أقل من الخفض الذي تقرر، بعد دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض الفائدة لأقل من 10% بنهاية العام الحالي.

ورغم ارتفاع أسعار المستهلك في تركيا بأعلى معدل منذ 1998، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق بقرار خفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي، بعد توقف لمدة شهر، مما اعتبر إشارة إلى أن خطر تباطؤ الاقتصاد يتطلب خفض الفائدة.