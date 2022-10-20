القنصل الصيني لدى مانشستر يرفض الاتهامات البريطانية له بضرب متظاهر

رفض القنصل العام الصيني في مدينة مانشستر البريطانية تشنغ شيوان الاتهامات البريطانية له بضرب متظاهر من المحتجين أمام مبنى القنصلية.

وقال الدبلوماسي الصيني في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "لم أضرب أحدا. ولم أسمح لأحد من موظفينا بضرب أحد. والحقيقة تتمثل في أن من يسمون بالمحتجين ضربوا الموظفين".

وردا على سؤال لماذا أمسك القنصل شعر المتظاهر، قال الدبلوماسي إن المتظاهر كان يسب "البلاد وزعيمها" شي جين بينغ.

وأوضح تشنغ شيوان: "أعتقد أن هذا واجبي. هذا حادث طارئ، إذ أن هذا الشاب كان يهدد زميلي. وكنا نحاول السيطرة على الوضع. وكنت احاول إبعاده عن زملائي".

واعتبر القنصل أن الصدامات وقعت بسبب "استخدام الشعارات مع عبارات غير مقبولة وفظة".

يذكر أن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال في السفارة الصينية بلندن، على إثر الصدام بين موظفي القنصلية الصينية في مانشستر مع متظاهر معارض يوم 16 أكتوبر الجاري.

واتهم الجانب البريطاني الدبلوماسيين الصينيين بالاعتداء على المتظاهر وضربه، وقدم احتجاجا بهذا الصدد، بينما دعا عدد من النواب في البرلمان لإعلان القنصل الصيني في مانشستر شخصا غير مرغوب فيه.

بدوره، اتهم الجانب الصيني المتظاهرين بانتهاك حرمة القنصلية وتهديد أمن المقر الدبلوماسي.