دراسة تحذر: منتجات تنعيم الشعر تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم

توصلت دراسة موسعة أجريت بالتعاون بين منظمة National National الأمريكية ومعهد سلامة الصحة البيئية (NIEHS)، إلى أن منتجات تنعيم الشعر قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرحم بين النساء اللاتي يستخدمنها بشكل متكرر.

وشملت الدراسة التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، وأجريت بإشراف معاهد الصحة الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 33 ألف امرأة من جميع الولايات الأمريكية، واستغرفت 11 عاما تم خلالها اكتشاف إصابة 374 سيده بسرطان الرحم معظمهن من مستخدمي منتجات الشعر.

وطبقا لنتائج الدراسة، فقد بلغ معدل الإصابة بسرطان الرحم أكثر من 4% لدي النساء اللاتي يستخدمن منتجات تنعيم الشعر بشكل متكرر، مقابل 1,64% من النساء اللاتي لم يستخدمن هذه المنتجات.

من جانبها، أوضحت ألكسندرا وايت التي قادت الدراسة، أن سرطان الرحم هو أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، مع ارتفاع معدلاته، خاصة بين النساء ذات البشرة السوداء.

كما أظهرت دراسات سابقة أن أدوات تنعيم الشعر تحتوي على مواد كيميائية معطلة لعمل الغدد الصماء، وارتبطت هذه المنتجات سابقًا بمخاطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

ونقلت الصحيفة عن تشي جونج تشانج، من المعهد القومي للصحة والسلامة في بيان له أن نتائج هذه الدراسة أكثر صلة بالنساء ذات الأصول الأفريقية، حيث يستخدمن منتجات تنعيم الشعر بشكل متكرر ويميلون إلى البدء في استخدامها في سن مبكرة أكثر من الأعراق الأخرى.