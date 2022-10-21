مزارعو الأرجنتين يتجهون لزراعة الصويا بدلا من الذرة وسط استمرار الجفاف

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بدأ بعض المزارعين في الأرجنتين تعديل خططهم الزراعية لموسم 2022-2023 لفول الصويا، حيث يعيق الجفاف غرس بذور الذرة مبكرا، بحسب ما ذكرته بورصة الحبوب في بوينس آيريس في تقرير أسبوعي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إن البورصة خفضت تقديراتها للمساحة المنزرعة بالذرة إلى 3ر7 مليون هكتار، مقابل 5ر7 مليون هكتار.

وسينتظر مزارعون آخرون ليقوموا بغرس بذور الذرة في وقت لاحق من الموسم.

وتتواصل تداعيات الصقيع والجفاف على زراعة القمح، حيث تم تخفيض التوقعات إلى 2ر15 مليون طن متري مقارنة مع 5ر16 مليون طن متري الأسبوع الماضي.