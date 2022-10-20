باحث في الإسلام السياسي: الإخوان استفادوا على مدار تاريخهم من تغير الأنظمة

قال سامح عيد، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن مناورة الإخوان الأخيرة للعودة إلى الشارع المصرى مرة أخرى من خلال إصدار وثيقة الإصدار السياسي تؤكد المقولة الشهيرة "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين".

وأضاف عيد، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أنه ربما يكون هناك ظاهري داخل تنظيم الإخوان، ولكن تلك الخلافات لا تغير طبيعتهم أو قناعاتهم.

وتابع، أن الإخوان استفادوا على مدار تاريخهم من تغير الأنظمة، هناك أجواء بالمظلومية صنعها الإخوان داخل وخارج السجون لكسب التعاطف بالشارع، تنظيم الإخوان موجود ولم ينتهي وهناك 50 ألف من أعضاء التنظيم موجودون في الخليج.