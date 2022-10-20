بعد 44 يوماً فقط في منصب رئيس الحكومة البريطانية، استقالت ليز تراس مع تعالي الأصوات داخل حزب المحافظين الحاكم للتخلص منها بسبب تراجع شعبية الحزب الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ بريطانيا والاضطراب الذي تسببت به في سوق المال.



وكانت سويلا برفرمان، وزيرة الداخلية في حكومة تراس، قد استقالت البارحة من منصبها بسبب ارتكابها هفوة تقنية حسب قولها لكن رسالة استقالتها التي رفعتها لتراس تضمنت نقداً لاذعا لتراس متهماً إياها بالتراجع عما تعهد به الحزب خلال الانتخابات الماضية.



ونستعرض في السطور التالية أبرز الأحداث خلال الأيام الـ44 يوما التي قضتها ليز تراس على رأس الحكومة البريطانة.



*5 سبتمبر



خلفت تراس، بوريس جونسون، في رئاسة الحكومة بعد فوزها في سباق زعامة حزب المحافظين الحاكم.



*8 سبتمير



بعد أيام قليلة من توليها منصب رئيسة الوزراء، توفيت الملكة إليزابيث الثانية بعد أن قضت 70 سنة على العرش



*23 سبتمبر



أعلنت الحكومة البريطانية "موازنة مصغرة" تشمل تخفيضات ضريبية غير ممولة تبلغ قيمتها 45 مليار جنية إسترليني (حوالي 50 مليار دولا) مما تسبب في فوضى في الأسواق المالية.



*26 سبتمبر



أنخفضت قيمة الجنية الأسترليني إلى أدنى حد مقابل الدولار الأمريكي، واذدادت أزمة غلاء المعيشة سواءا حيث أرتفع مستوى التضخم إلى 10.1% (مقارنة بـ 3.1% العام الماضي).



*3 أكتوبر



أضطرت الحكومة البريطانية إلى التراجع عم عدة بنود من الموازنة المصغرة بعد انتقادات لبعض البنود مثل خفض الضرائب المفروضة على ذوي الرواتب العليا.



*14 أكتوبر



أقالت تراس وزير المالية، كواسي كوارتنج، في محاولة منها لتدارك الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.



*20 أكتوبر



استقالت ليز تراس من منصبها لتصبح ثالث رئيس حكومة بريطانية يتنحى عن منصبه منذ عام 2019.

يشار إلى أن مدة حملتها الانتخابة كانت أطول من الفترة التي قضيتها في المنصب.