النواب البلغاريون يصلون لطريق مسدود مع الفشل في انتخاب رئيس للبرلمان

أخفق النواب في بلغاريا في انتخاب رئيس للبرلمان، وهو مأزق غير مسبوق يهدد بتعميق الشلل السياسي في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن النواب اجتمعوا في صوفيا، اليوم الخميس لليوم الثاني، ولم يتمكن أي فصيل من حشد الأغلبية لصالح مرشح لقيادة المجلس، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات غير حاسمة جرت في 2 أكتوبر الجاري.

وفشل عدة مرشحين في ثلاثة اقتراعات متتالية.

يبرز المأزق الحالي الجمود السياسي في بلغاريا، مع عدم وجود حزب في وضع يسمح له بتشكيل أغلبية ائتلافية، مما يترك البلاد حائرة، بينما تواجه أزمة الطاقة، والتضخم القياسي.

وفي حالة عدم تشكيل حكومة، ربما يعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة في غضون عامين.

وتأتي الأنباء بعد دخول سبعة أحزاب البرلمان في تصويت في مطلع الشهر الجاري، في رابع انتخابات برلمانية خلال الأشهر الـ18 الماضية.

ورغم سحب أقوى حزبين، حزب "جيرب" (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا) وحزب "بي بي" الليبرالي لمرشحيهما لتولي منصب رئيس البرلمان اليوم الخميس، حدث الجمود مجددا.

وتتيح هذه الانتخابات تشكيل المجموعات البرلمانية وتمهد الطريق لمنح الرئيس رومين راديف المجموعة الأقوى، التفويض بتشكيل الحكومة.

وقال رئيس الوزراء البلغاري المؤقت جلاب دونيف، خلال اجتماع للحكومة بعد الانتخابات الفاشلة: "الوقت السياسي الضائع يلتهم أيضا وقتنا كمجتمع".

وأضاف: "المواطنون يريدون العيش في وطن جيد التنظيم، وأن لا يكونوا المتفرجين على العروض السياسية".