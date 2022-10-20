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مصر
في عيدها الـ55.. قائد القوات البحرية لـ«الشروق»: قادرون على حماية مياهنا الإقليمية في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية
برلمانيون: تشريعات جديدة لمراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية
مصر والبحرين تبحثان مجمل العلاقات الثنائية الدينية بما يعزز الشراكة المميزة بينهما
برلماني: الإفراج عن أكثر من 1000 شخص منذ انطلاق الحوار الوطني إنجاز حقوقي
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موسكو: العملية الخاصة في أوكرانيا لا تؤثر على دعم روسيا الشامل لسوريا
فنان إسباني يعرض في برشلونة 200 قطعة فنية مختلفة تعبر عن الحب
الاحتلال الإسرائيلي يمنع عزاء الشهيد الفلسطيني عدي التميمي في بلدة سلوان
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فيتا كلوب يُكمل عقد المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال.. والتصنيف النهائي للأندية
طه: روح الفانلة الحمراء وراء التأهل المستحق لنصف نهائي المونديال
صلاح يكتسح استفتاء أسرع لاعب عربي.. وحكيمي والشهراني ينافسان
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إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت
محمد شاهين لـ«الشروق»: مسلسل الليلة واللي فيها جريء والجمهور توقع نهاية تقليدية لم يجدها
ديانا حداد تدعم شيرين عبد الوهاب برسالة مؤثرة.. وتؤكد: أحاول زيارتها بالمستشفى
مهرجان البحر الأحمر يكشف عن الأفلام العربية القصيرة المشاركة في دورته الثانية
مال وأعمال
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رياح الركود العالمي تصيب أسعار القطن وتصدم الفلاحين
القومي للحضارة يستقبل 350 طفلا من 16 دولة عربية وأوروبية وآسيوية
الرقابة المالية تشارك في اجتماعات لجنة الرؤساء بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال
حوادث وقضايا
إحالة نجار وسائق توك توك للمفتي لاتهامهم بقتل طفل وشقيقين بالقليوبية