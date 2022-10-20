محكمة باكستانية تأمر بمنح الجنسية لأبناء اللاجئين الأفغان

أمرت المحكمة العليا في إسلام آباد وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بمنح الجنسية لجميع اللاجئين الأفغان الذين ولدوا في البلاد لآباء لاجئين، في تحرك سوف يفيد على الأرجح عشرات الآلاف من الأشخاص.

وكان ملايين من الأفغان فروا من موطنهم سعيا للجوء في باكستان المجاورة، منذ الغزو السوفيتي في 1979.

ومنذ ذلك الحين ولد مئات الآلاف من الأطفال في باكستان في تلك الأسر اللاجئة، ولكنهم لا يحملون جنسية أي من الدولتين.

وجاء الأمر الذي أصدره كبير القضاة آثار منة الله، ردا على التماس من رجل أفغاني (24 عاما) ولد في باكستان ولكن تم رفض منحه الجنسية، بحسب ما قاله محاميه عمر جيلاني.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين، مازال أكثر من مليوني لاجئ أفغاني يعيشون في باكستان وأغلبهم منذ 1979.