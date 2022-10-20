أسامة الأزهري عن مؤتمر دار الإفتاء الدولي: رصد مشكلات الواقع

أشاد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بأهمية مؤتمر "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" الذى نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.

وقال الأزهري خلال لقائه على " دي ام سي" إن المؤتمر انعقد أول أمس على مدار يومين وضمت وفود من 90 دولة بحضور مميز وضخم .

ووجه الأزهري الشكر لدار الإفتاء ومفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام ومستشار المفتي الدكتور ابراهيم نجم، موضحا أن هذا المؤتمر من الأعمال التمهيدية لقمة المناخ، وجزء من رصد المؤسسات الدينية لمشكلات الواقع.

وعقدت دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء الذي نظمته الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء بحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من 90 دولة حول العالم، كما شهد المؤتمر مشاركةً عالية المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الدولية الأخرى؛ لمناقشة موضوع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، وتضمَّن المؤتمر عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بالتغيرات المناخية والبيئة وأهداف التنمية المستدامة؛ وذلك استعدادًا لِقمَّة المناخ المقرَّر عقدُها في مدينة شرم الشيخ بمصر.