مايا مرسي: حريصون على إتاحة البرامج التدريبية للفتيات لتوعيتهن بحقوقهن والمطالبة بها

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اهتمام المجلس وحرصه الكبير على إتاحة البرامج التدريبية للفتيات لتوعيتهن بحقوقهن وكيفية المطالبة بها، وذلك في إطار مبادرتي نورة ودوي برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم "شروق علاء الدين" خريجة كلية الألسن، ومتطوعة بالهلال الأحمر المصري، لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم واحد، ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت، تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للفتاة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه التجربة المميزة لدعم تمكين فتيات مصر، مستعرضة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس والذي يعد حلقة الوصل بين المجلس والفتيات والسيدات بجميع محافظات الجمهورية للدفاع عن حقوقهن وتوفير الدعم القانوني والنفسي لهن.

وطالبت رئيسة المجلس أي فتاة تتعرض لأي شكل من أشكال الابتزاز الإلكتروني بعدم الخوف من تهديد المتحرش وضرورة الإبلاغ.

وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الماضية، ومن أهمها كسر الحواجز الزجاجية التي كانت عائقًا أمام وصولها للعديد من المناصب القيادية، قائلة "علينا تشجيع الفتيات والسيدات على الوصول لتلك المناصب حتى تصبح نمطا معتادا" .

وسلطت الضوء على النماذج الناجحة للسيدات لدعمهن وتشجيع غيرهن على النجاح في جميع مناصبهن وأدوارهن.

وعقب ذلك، زارت شروق علاء الدين مكتب شكاوى المرأة للتعرف على دوره في تلقي الشكاوى والاستفسارات وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات والفتيات، كما قامت بزيارة الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا.