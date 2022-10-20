نادر نور الدين: لم نحقق سوى 50% اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن بسبب أزمة الأعلاف

أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مشهد إعدام الكتاكيت كان مأساويًا وصادمًا، وتسبب في خلق حالة من الاستنكار على المستوى المحلي والخارجي من هذا المشهد، موضحا أن الدولة تعاني من فجوة غذائية كبيرة، والاستقرار في الدول النامية والشعوب الفقيرة هو توفير الحد الأدنى من الغذاء.

وأضاف الدكتور نادر نور الدين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن أزمة السيولة الدولارية سبب أزمة أعلاف الدواجن، مشيرًا إلى أن مصر لم تحقق سوى نسبة 50% اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن نتيجة استيراد كل الأعلاف من الخارج وليس إنتاجها محليًا.

وتابع: "مصر تستورد 80% من احتياجات السوق من الفول و100% من العدس"، لافتا إلى أن الفول والعدس يمثل طعام رجل الشارع العادي ولابد من توافرها، وزراعة 100 ألف فدان عدس سوف تكفي احتياجات المصريين لمدة عام.