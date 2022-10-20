فولفو السويدية تسجل زيادة كبيرة في مبيعات الشاحنات

ذكرت شركة فولفو السويدية لصناعة الشاحنات أن من المرجح أن تحقق توقعاتها الخاصة بالمبيعات في معظم الأسواق المهمة لها هذا العام، في أعقاب نمو قوي في الربع الثالث، رغم التوقعات الاقتصادية القاتمة.

وقالت فولفو إنها تلقت 64 ألفا و700 طلب لشراء الشاحنات في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي مارتن لونشتيت إن المستوى المرتفع للطلب كان بسبب تجديد الكثير من الشركات أسطولها المتهالك.

وفي أسواقها الرئيسية للشاحنات، في الصين وأمريكا الشمالية وأوروبا، قالت فولفو إنها تؤكد توقعاتها لمبيعات الشاحنات في الأسواق ككل، رغم أن هناك مستوى مرتفع من الغموض وممانعة شركات وضع خطة بشأن مركباتها.

وسجلت فولفو، التي تنافسها الشركتان الألمانيتان دايملر وتراتون التابعة لمجموعة فولكسفاجن، زيادة في مبيعات الربع الثالث بنسبة 35% ككل، لتصل قيمتها إلى 9ر114 مليار كرون سويدي (3ر10 مليار دولار)، وهو رقم يتجاوز توقعات المحللين.

وساهم ضعف قيمة الكرون في ارتفاع المبيعات المعدلة لأسعار العملة، بمقدار 20%.

وقبل عام، أدى نقص الرقائق الالكترونية ومشاكل أخرى في سلاسل التوريد إلى الحد من الإنتاج.

وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 26% إلى 9ر11 مليار كرون، كما كان متوقعا. وكانت الأرباح الصافية للمساهمين في نهاية المطاف 6ر8 مليار كرون، بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة قبل عام.