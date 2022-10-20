المركزي الأوكراني يثبت سعر الفائدة ويواصل المفاوضات مع صندوق النقد

أبقى البنك المركزي الأوكراني، اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسية عند 15%، في الوقت الذي يمضي فيه المحافظ الجديد للبنك قدما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريان حياة لاقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب.

وجاء قرار البنك متوافقا مع آراء تسعة من خبراء الاقتصاد شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء. وقال مسؤولو لجنة السياسة النقدية بالبنك إنهم سوف يرجئون أي تغيير في أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2024.

وأعلن البنك المركزي الأوكراني، في كييف، اليوم ، أنه "في ظل استقرار سعر الصرف بدعم من معدل السياسة الرئيسية، والإجراءات الإضافية التي يتخذها البنك، سوف يظل التضخم تحت السيطرة."

وأضاف البنك في بيان: "سيظل التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين عاملا مهما في الحفاظ على الاقتصاد الأوكراني خلال الحرب الشاملة، والتعافي بعد الحرب".

وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على أموال إضافية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصاد البلاد.

وفي واحدة من أولى كلماته عندما تولى منصب محافظ البنك المركزي، شدد آندري بيشني، على الرغبة في العمل مع صندوق النقد الدولي، وتحدث عن سياسة إدارة الأزمة التي يعتزم مواصلة العمل بها. وهو موجود في العاصمة النمساوية فيينا حاليا للمشاركة في مفاوضات من المقرر أن تختتم اليوم الخميس.