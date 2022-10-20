قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يأمل في عودة الاستقرار لبريطانيا في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إعلان ليز تراس عزمها استقالتها من منصبها كرئيسة لوزراء بريطانيا.

وأضاف ماكرون لدى وصوله اجتماع القادة الأوربيين في بروكسل اليوم الخميس إن مثل هذا الاستقرار "مهم بالنسبة لنا وبالنسبة لأوروبا".

وأوضح أنه "كان يتم بناء علاقة عمل" بين فرنسا وبريطانيا خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أنه تحدث مؤخرا مع تراس.

مع ذلك، رفض ماكرون التعليق على استقالة تراس. ويشار إلى أن العلاقات بين فرنسا وبريطانيا شابها التوتر خلال الاعوام الأخيرة، حيث اختلفا بشأن الهجرة والصيد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.