السلطات الإيرانية تلقي القبض على 14 أجنبيا بينهم روس شاركوا في أعمال الشغب

ذكرت وكالة "فارس" أن السلطات الإيرانية اعتقلت 14 مواطنا أجنبيا بينهم روس، لمشاركتهم في أعمال الشغب، التي وقعت إثر ملابسات وفاة الشابة مهسا أميني.

وأفادت الوكالة، أن الاعتقالات شملت مواطنين من أفغانستان، والنمسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وأن غالبيتهم مواطنون أفغان.

وفي الـ 30 سبتمبر، أعلنت المخابرات الإيرانية، عن احتجاز تسعة مواطنين أجانب، من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والسويد وبلدان أخرى.

يذكر أن موجة الاشتباكات العنيفة التي شهدتها إيران بدأت في الـ 17 من سبتمبر احتجاجا على ملابسات وفاة الشابة أميني، ذات الأصول الكردية والبالغة من العمر 22 عاما.

ومن جانبها أوضحت السلطات الإيرانية، أن الشابة توفيت بنوبة قلبية خلال استجوابها من قبل شرطة الآداب بتهمة سوء ارتداء الحجاب، وفي الـ 7 من أكتوبر، صدر تقرير الطب الشرعي الذي بين أن الوفاة طبيعية، وأنها لم تكن مصابة بأية جراح أو كدمات.

لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إيران اتهموا السلطات بضرب الفتاة على رأسها مما تسبب في وفاتها