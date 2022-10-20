ضبط تشكيلين عصابيين و170 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيلين عصابيين و170 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات، خلال 24 ساعة من ضبط 170 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات: "10 بنادق آلية، و25 بندقية خرطوش، و7 طبنجة، و128 فردًا محليًا، و333 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و274 قطعة سلاح أبيض". وورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وعثر بداخلها (6 فرد محلى، وطلقات لذات العيار، 11 ماسورة حديدية مختلفة الأحجام، 46 قطعة حديدية مختلفة الأحجام خاصة بالأسلحة النارية، 11 قطعة خشبية على شكل مقبض سلاح، أدوات تركيب وإصلاح)

ونجحت الحملات التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام في ضبط تشكيلين عصابيين ضم 4 متهمين ارتكبوا 5 حوادث سرقة، وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 400 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 237 كيلو مخدرات، و40 متهمًا ومراقبًا هاربًا، و18 متهما بالبلطجة، و224 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 10 منهم.