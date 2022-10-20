 حزب المحافظين البريطاني: كل الخطوات لاختيار رئيس وزراء بريطانيا ستنتهي قبل 28 أكتوبر الجاري - بوابة الشروق
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حزب المحافظين البريطاني: كل الخطوات لاختيار رئيس وزراء بريطانيا ستنتهي قبل 28 أكتوبر الجاري

سارة أحمد
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 6:52 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 6:52 م
قال حزب المحافظين البريطاني، إن كل الخطوات لاختيار رئيس وزراء بريطانيا القادم ستنتهي قبل حلول 28 من أكتوبر الجاري، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عرببية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، استقالتها من منصبها وذلك بعد ستة أسابيع فقط على توليها المنصب.

وقالت أمام حشد من الصحفيين إنها تتنحى من منصبها، في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي.

وأضافت "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها".

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