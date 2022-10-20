اضطراب المشهد السياسي في ماليزيا يهدد المكاسب التي حققتها الأسواق بعد الانتخابات

يواجه مستثمرون ماليزيون يأملون في الاستفادة من الانتعاش المعتاد بعد الانتخابات المقررة في البلاد الشهر المقبل، مخاطر الإصابة بخيبة أمل، في ظل مشهد سياسي مضطرب يمهد الساحة لحالة ممتدة من الغموض.



وتجري البلاد، التي تكافح في مواجهة معدل تضخم مرتفع، وتراجع في قيمة العملة، انتخابات عامة يوم 19 نوفمبر المقبل، بشكل مبكر عن المتوقع بحوالي عام. وفي ظل وجود أربعة ائتلافات تخوض السباق، قد لا تفرز عملية الاقتراع أغلبية واضحة لطرف منفردا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن مستثمرين دوليين كانوا بائعين خالصين للأسهم الماليزية منذ الهزيمة التاريخية لائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم في انتخابات عام 2018، ما عزز الرياح العكسية التي دفعت مؤشر الأسهم الرئيسي للبلاد إلى التراجع بأكثر من 20%.



وتقترب العملة الماليزية، الرينجيت، من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما، ما دفع تكاليف المعيشة للارتفاع في بلد يعتمد على المواد الغذئئية المستوردة.



وقال نيرجونان تيروشيلفام، رئيس وحدة الانترنت والمستهلكين لدى شركة أليثيا كابيتال، إن من الممكن تحقيق مكاسب بعد الانتخابات "إذا كانت النتيجة مستقرة".



وقال: "زيادة مؤشر البورصة الماليزية (كيه إل سي آي) هي نتيجة للتفاؤل بشأن أسعار السلع والتجارة بعد إعادة فتح الاقتصادات في أسيا".



ووفقا لمصرف مايبنك انفستمنت، حقق مؤشر البورصة الماليزية، في الفترة بين حل برلمان البلاد، وشهر واحد بعد الانتخابات، مكاسب في ست من آخر تسع عمليات اقتراع منذ عام 1982. وحققت الأسهم مكاسب بلغت في المتوسط حوالي 3% خلال تلك الفترات.