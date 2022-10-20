ليز تراس تعلن بقائها في منصب رئيسة وزراء بريطانيا لحين اختيار خليفة لها

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قالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، إنها سوف تبقى في منصبها لحين اختيار خليفة لها عبر انتخابات قيادة الحزب التي سوف تجرى خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن تراس القول: "هذا الصباح التقيت برئيس لجنة 1922 سير جراهام برادي". وأضافت: "اتفقنا على إجراء انتخابات لقيادة الحزب خلال الأسبوع المقبل".

وأوضحت: "هذا سوف يضمن أننا سوف نستمر في مسار تطبيق خطتنا النقدية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي".

وقالت "سوف أبقى كرئيسة للوزراء لحين اختيار من سيخلفني".

وكانت تراس قد أعلنت أنها سوف تستقيل من منصبها.

وقالت تراس إنها أبلغت الملك تشارلز الثالث بأنها سوف تستقيل من رئاسة حزب المحافظين.