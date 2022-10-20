محافظ كفر الشيخ: مصر تمتلك من الرمال السوداء احتياطيا يكفيها 200 عام

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن يوم افتتاح مشروع مصنع الرمال السوداء، بمثابة عيد لكل المصريين، وللمحافظة بصفة خاصة، مؤكدا أنه حلم كبير راود المصريين منذ الثلاثينيات وطال انتظاره ولكنه خرج إلى النور بفضل القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، بالجهد المبذول لكل من وزارة الكهرباء، وهيئة الموارد النووية وجهاز الخدمة الوطنية، من أجل إتمام المشروع، واستخراج 6 عناصر نادرة الوجود من تلك الرمال، مشبها المشروع باكتشافات حقول الغاز والبترول.

وأكد أن مصر تمتلك من الرمال السوداء احتياطيا يكفيها 200 عام، مؤكدا أنه مستقبل الأجيال القادمة؛ لتوفير المعادن التي تستخدم في الكثير من الصناعات الحيوية والدقيقة، لافتا إلي أن المشروع لم يكن قابلا للتحقيق، إلا من خلال دعم القيادة السياسية وتعاون كافة أجهزة الدولة.

واختتم موضحا أن مجمع الصناعات يقع على امتداد 80 فدانا، لافتا إلى استخدام "كراكة"، صنعت خصيصا في هولندا؛ لنقل الرمال السوداء من السواحل إلى المصانع؛ لفصل مكوناتها وإعادة استخدمها في أكثر من 49 صناعة، من بينها الصناعات الإلكترونية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأربعاء، مجمع مصانع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى، التي تهدف لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات.